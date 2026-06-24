ILLITの日本人メンバー・モカとイロハが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。6月23日、ILLITの公式インスタグラムにメンバーたちのソロカットが公開された。【写真】「衝撃の可愛さ…」ILLIT・モカ&イロハの“奇抜ヘア”公開された写真のなかで特に注目を集めたのが、モカとイロハの夢幻的なビジュアルだ。モカは鮮やかなピンクのヘアカラーに変身し、カラフルな風船や紙吹雪に囲まれながら人形のような雰囲気を漂わ