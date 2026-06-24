【Trio-Try-iT Figureー真紅ー】 6月第4週より順次展開 フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figureー真紅ー」を6月第4週より順次展開する。 本製品は、TVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で立体化したもの。 今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープ