岡崎慎司さんと池江璃花子さん 岡山市の大学で24日、トップアスリートが大学生に特別授業を行いました。講師を務めたのは、環太平洋大学の特任講師でサッカー元日本代表の岡崎慎司さんと競泳でオリンピック3大会連続出場の池江璃花子さんです。 （池江璃花子さん）「私が陸上でやっている補強トレーニングをやっていければいいかな」 特別授業には、国際大会での活躍を目指して大学の強化指定を受