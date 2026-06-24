平均寿命が15歳--産業革命のイギリスでは、労働者たちの悲惨な生活が深刻な社会問題となっていた。安くて強い酒ジンを飲むことだけが唯一の楽しみだった時代、その現実を変えようとする動きが広がっていく。話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。労働者