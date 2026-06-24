チョコレート好きなら一度は味わってみたい、Bean to Bar専門店「Minimal」の人気パフェがこの夏限定バージョンで登場します。2026年7月1日から富ヶ谷本店で販売される「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、世界5カ国のカカオを使用したチョコレートとフルーツを組み合わせた特別な一品。まるでカカオ産地を旅するような気分で楽しめる、大人のための夏スイーツです。 5カ