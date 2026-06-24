「やる覚悟あるの？」「金引き出す仕事してもらうから」などと、当時19歳の男に闇バイトを紹介したとして男女2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子村山勝哉容疑者（21）と小園琉依愛容疑者（21）は、去年、仲間と共謀の上、当時19歳の男に詐欺の「出し子」の闇バイトを紹介した疑いがもたれています。警察によりますと、村山容疑者らは当時、金に困っていた19歳の男を茨城県の飲食店に呼び出し、「本当に何で