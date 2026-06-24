ロイター通信などの最新の世論調査で、アメリカのトランプ大統領によるイラン攻撃が「代償に見合う価値があった」と回答した人は24％にとどまりました。【映像】イラン攻撃に厳しい世論 トランプ氏の支持率が最低に調査は、戦闘終結に向けた覚書にアメリカとイランが署名した翌日の18日から22日にかけ全米の成人を対象に実施しました。トランプ大統領の支持率は34％に低下し、4月に記録した2期目の最低水準に並びました。不