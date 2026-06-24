暗闇の中で立ち上る赤い炎と黒煙。建物の屋根は焼け落ち、骨組みだけが辛うじて残っている状態です。23日、島根・出雲市で起きた火災で商店街は騒然となりました。23日午後7時半ごろ、近所の人から「建物の2階から黒煙が出ている」と通報がありました。火事が起きたのは、JR出雲市駅から北に400メートルほどの場所にある市の中心部の商店街「サンロードなかまち」です。消防車など30台が出動しましたが、現場は建物が密集していて