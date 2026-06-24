上越市の知人男性から現金合わせて約3218万円をだまし取ったとして、24日、埼玉県深谷市に住む無職の男（30）が詐欺の疑いで逮捕されました。警察によりますと男は、2024年10月中旬から2025年4月中旬までの約半年間に、SNSのメッセージや通話機能を使い知人男性に対して、「健康診断費用などの生活費の名目などでお金が必要だ」などとうそを言い、75回にわたって、現金合計3218万円を自分の銀行口座に振り込ませだまし取った