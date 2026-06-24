FIFAワールドカップ2026で激戦が繰り広げられ、世界の数十億人の観客がサッカーグラウンドに熱い視線を注いでいる。そこには残念ながら中国人選手の姿を見ることはできないが、会場の内外のAIシステムやチップ内蔵サッカーボール、新エネバス、超高精細ディスプレー機器などで構成される中国科学技術チームはかつてないほど踏み込んで、幅広く、この世界的な祭典に参加している。経済日報が伝えた。ワールドカップの舞台における中