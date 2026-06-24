在フィリピン中国大使館の6月23日の発表によると、中国とフィリピンの法執行機関は19日、フィリピンで賭博業に従事し誘拐犯罪を実行した容疑者2人を拘束して強制送還しました。 両国は22日にも、2023年10月のボホール島誘拐事件に関与した容疑者2人を強制送還しました。事件の被害者は両国の警察が協力して救出しました。中国は引き続き、国境を越える犯罪を断固取り締まり、フィリピンに在留する中国国民の生命と財産の安全を保護