迫力の2インチアップとトヨタ純正ならではの安心感を両立トヨタの純正オプションを正規販売店で後付けできるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」で2026年6月24日、50系RAV4向けの純正リフトアップの事前検査申し込みが始まったことが発表されました。同時に、圧倒的な武骨さを演出する「GORI GORI BLACK（ゴリゴリブラック）塗装」を施したフェンダーアーチモールの提供も開始されました。今回登場した純正リフト