17世紀以前から台湾で暮らしていた民族の工芸品を紹介する企画展が、岡山県倉敷市の倉敷民藝館で始まりました。 【写真を見る】台湾で暮らしていた民族の工芸品を紹介する企画展「織物の美しさをぜひ」倉敷民藝館で始まる【岡山】 武勇をあげた勇者に与えられた衣装です。 きょう（24日）から始まった企画展「台湾原住民族の工芸」には、17世紀以前から台湾で暮らしていた民族の織物や装飾品など約60点がならびます。 現在