香川県の池田知事は、来年3月に開催される「かがわマラソン2027」について、ランナーの募集定員を今年より約1割増やす方針を示しました。 【写真を見る】来年の“かがわマラソン”「フルマラソンの定員を1万人から約1割増やし県民優先枠を拡大したい」と知事【香川】 きょう（24日）開かれた香川県議会の代表質問で池田知事が答えたものです。 あなぶきアリーナ香川を発着点に今年初めて開かれた「かがわマラソン