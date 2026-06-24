国の重要文化財“旧奈良監獄”を再生したラグジュアリーホテル“星のや奈良監獄”が、6月25日（木）から、奈良・奈良市に開業する。【写真】歴史の息遣いを感じる客室内！施設の詳細■旧奈良監獄を再生今回“明けの重要文化財”をコンセプトに誕生する星のや奈良監獄は、明治の時代に豊かに花開いた西洋文化を滞在の随所に織り込み、歴史に泊まるという唯一無二の体験を通じて、文化財を未来へ繋ぐ、圧倒的スケールのヘリテ