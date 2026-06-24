１０代の女性を監禁したとして、２３歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】逮捕された男(23)は10代女性を車に監禁し、1時間連れ回す誘拐も視野に捜査（山形） 男は女性を車に乗せて連れ回し、逃げられない状態にしたということです。 監禁の疑いで逮捕されたのは、本籍が米沢市で、住居と職業がいずれも不詳の２３歳の男です。 警察によりますと、男はおとといの午後９時半ごろから午後１０時半ごろにかけて、村山地方に