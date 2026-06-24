さくらんぼ最盛期の山形県内ですが、こちらも旬の時期を迎えました。 【写真を見る】「最高！ジューシー！」収穫体験ができるブルーベリー園オープン園には小学生が手作りした看板も（山形・村山市） 村山市のブルーベリー園できょう開園式が行われ、児童が夏の味覚を口いっぱいに頬張りました。 大沼ファームブルーベリーガーデンは、村山市で唯一ブル&#