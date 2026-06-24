今年2月に閉店した名鉄百貨店に、新たな動きが出てきました。 【写真を見る】旧｢名鉄百貨店本店｣の新スポット “ナナちゃん”のお菓子も登場 ｢地元企業として盛り上げたかった｣ 名古屋の玄関口で“賑わいづくり”の意味は… 名鉄の再開発がいつ動き出すのかは不透明ですが、名古屋の玄関口なので、賑わいがないと名古屋経済にも影響を与えてしまいます。 現在、継続しているのは、旧メンズ館ビルでは「名鉄グランドホテル」「名