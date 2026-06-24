まさかの人選に納得がいかないようだ。現地時間６月23日、クロアチアは北中米ワールドカップのグループL第２戦でパナマと対戦。相手に押し込まれる場面も少なくなかったが、守護神ドミニク・リバコビッチを中心にピンチを凌ぐと、54分にアンテ・ブディミルが右サイドからのクロスに合わせて先制に成功する。その後、追加点は奪えなかったものの、リードを守り切って待望の今大会初白星。この結果、クロアチアは勝点３で決勝