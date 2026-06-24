その発言に、違和感を覚えたようだ。ポルトガル代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＫ第２節でウズベキスタン代表と対戦。５−０で大勝した。この試合で２得点の活躍を見せたのが、クリスティアーノ・ロナウドだ。初戦のDRコンゴ戦（１−１）では低調なパフォーマンスで批判を浴びていた41歳は、６分にジョアン・カンセロのクロスにダイレクトで合わせて先制点を挙げる。さらに39分、ブルーノ・フェルナンデスのスル