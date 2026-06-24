世界平和統一家庭連合＝旧統一教会への解散命令について、最高裁は教団側の特別抗告を退け、解散命令が確定しました。宗教法人として存続できなくなりましたが、北海道内からはいまなお不安の声があがっています。（高倉信幸さん）「安心している部分といままでの経緯を見てあきれている。怒りが込み上げている」こう話すのは、苫小牧市の高倉信幸さんです。学生時代に旧統一教会の関連団体から執拗な勧誘や暴力を受け、強迫性障害