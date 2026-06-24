【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ最終戦でスウェーデン代表と対戦する。２３日は練習拠点の米ナッシュビルから、会場となる米ダラスに入った。左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）はチームに同行しておらず、第２戦のチュニジア戦に続き、欠場することが決まった。練習拠点に残り、リハビリを続ける。移動前にはトレーニングが行われ、体調不良から復