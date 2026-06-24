石川県立大学発のベンチャー企業が手掛ける最先端のバイオ工場が大学内に完成し、24日、竣工式が行われました。2022年創業のベンチャー企業「ファーメランタ」と石川県立大学が共同で設置した最先端のバイオ工場。心臓部のプラントは、自然界からはごくわずかしか取れないポリフェノールなどの有用成分を、微生物の活動を使って大量生産する最先端の培養技術を実証します。 24日に行われた竣工式には