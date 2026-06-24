星野リゾートは6月25日、国の重要文化財「旧奈良監獄」を再生したホテル「星のや奈良監獄」を奈良県奈良市に開業する。星のや奈良監獄○コンセプトは「明けの重要文化財」明治政府が国の威信をかけて建設した「明治五大監獄」。1908年に誕生した旧奈良監獄は、赤レンガ造りの外壁や放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」など、当時の全貌をほぼ完璧に残している。1946年には「奈良少年刑務所」と改名、更生教育を重視する施設