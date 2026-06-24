市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす25日は、明け方を中心に雨が降りやすいでしょう。26日・金曜日、27日・土曜日も雨の予報です。台風が2つ北上しています。今後の情報に注意してください。25日の予想天気図です。 小野：前線が北上してきます。石川県内は、前線や低気圧の影響を受けるでしょう。 小野：前線は、