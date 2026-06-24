ヘンリー王子とメーガン妃は７月に子供たちと約４年ぶりに英国を訪問する予定だが、７歳のアーチー王子と５歳のリリベット王女を連れて王子の母親であるダイアナ妃の生家を訪れる可能性が出てきた。米誌ピープルが２３日、報じた。ヘンリー王子の今回の訪問は以前から計画されており、２０２７年７月１０日から１７日にバーミンガムで開催されるインヴィクタス・ゲームズの１年前を記念するカウントダウンイベントに出席する予