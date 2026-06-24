三井住友トラストクラブは6月22日、ダイナースクラブ リワードプログラムの交換賞品として、新たにスポーツメモラビリアの提供を開始すると発表した。画像はイメージ○稀少なスポーツメモラビリアを交換賞品に追加スポーツメモラビリアとは、世界的なアスリートやレジェンドと称される名選手が実際の試合で使用したアイテムや直筆サイン入りの限定品など、高い稀少性とストーリー性を備えたコレクションアイテムの総称。スポーツフ