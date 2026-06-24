制度はあるのに、肝心の情報が届いていない――。 B型肝炎訴訟の給付金請求期限が2027年3月末に迫るなか、アディーレ法律事務所は6月23日、請求期限の延長と制度の周知強化を求める要望書を厚生労働省に提出した。 同日、都内で記者会見を開いた同事務所は、依頼者1008人へのアンケート結果を公表。給付金制度を知ったきっかけとして「行政の広報」を挙げた人はわずか4.6%にとどまり、「弁護士事務所の