【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月23日、自身のInstagramを更新。沖縄でのミニスカート姿を公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスバグってる」美脚際立つミニスカコーデ◆米澤りあ、沖縄でのミニスカコーデ公開米澤は「沖縄観光した 1年ぶり超楽しかった、東京と比べ物にならない暑さだった