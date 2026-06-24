【モデルプレス＝2026/06/24】シンガーソングライターの岡崎体育（36）が心身の体調不良のため、活動休止することが分かった。6月24日、公式サイトを通じて発表された。【写真】岡崎体育、美形家族とのプリクラ◆岡崎体育、心身の体調不良により活動休止サイトでは「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と発表。「日頃より