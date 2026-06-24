小学校で発生した火事東京・北区19日 6月19日、東京都の小学校で火事が発生しました。これを受け、岡山市教育委員会は22日、各学校に火災時の管理体制の強化などを呼び掛ける通知を出しました。学校での火災に備え、教育現場で必要な対応は？ 6月19日、東京都北区の小学校で火事が発生し、4階の音楽準備室など約200平方メートルが焼け、児童ら11人がけがをしました。 この火事を受けて岡山市教育委員会