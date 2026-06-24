国土交通省は、住宅の「リースバック」と呼ばれるサービスを巡るトラブル対策を強化する方針だ。 住宅のリースバックは、自宅を事業者に売却し、手元に現金を得て、その後は引っ越しをしなくても、住み慣れた同じ家に家賃を払いながら住むことができるサービス。老人ホームへの入居などで、現金が必要となる人などにとっては合理的なサービスだが、契約内容によっては、家に住み続けられ