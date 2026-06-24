玉中学校の意見交換会 岡山県玉野市の玉中学校が2026年度いっぱいで閉校します。生徒や地元住民が24日、閉校までに行う行事について意見を交換しました。 玉中学校は、玉野市教育委員会が進める学校再編計画に伴い、2026年度いっぱいで閉校します。2027年度、宇野中学校、日比中学校と統合します。 閉校に伴なう行事などでどんなことをしたいか、生徒や地域の声を反映させようと24日、意見交換会が開かれました。