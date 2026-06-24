MISIA 歌手のMISIAが24日、NHK“知的探求エンターテインメント番組”「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」のMCに就任した。【写真】タモリ、山中伸弥氏、MISIAアザーカット独自の視点で最先端科学や身近な謎を徹底探求する“知的探求エンターテインメント番組”、「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」 。2025年7月の放送開始から、来月でちょうど１年を迎える 。この大きな節目に、7月4日放送の