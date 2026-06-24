法律で定める上限金利を超える割合の利息をつけて、知人に金を貸したなどとして、警察は6月24日高知県いの町の60代の男を逮捕しました。出資法違反などの疑いで逮捕されたのは、吾川郡いの町の無職・鶴見敬次容疑者（61）です。警察によりますと、鶴見容疑者は去年(2025年)10月から11月までの間に知人の高知市の50代男性に対して3回に分けてあわせて80万円を貸付け、利息として16万円を要求した疑いです。この利息は出資法で定める