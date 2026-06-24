高知県内は、梅雨前線の影響で西部を中心にまとまった雨が降っていて、気象台は低い土地の浸水や川の増水に注意するよう呼びかけています。梅雨前線が26日にかけて四国付近に停滞する見込みで、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、高知県内は、大気の状態が非常に不安定となっています。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となるおそれがあります。高知県内では24日午後5時までに黒潮町佐賀で158ミリ、土佐清水