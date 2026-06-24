東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 23412.18（+75.90+0.33%） 中国上海総合指数 4110.81（+4.56+0.11%） 台湾加権指数 46043.60（-1057.05-2.24%） 韓国総合株価指数 8471.02（+267.18+3.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8808.40（+21.42+0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77162.38（+961.70+1.26%） ２４日のアジア株は総じて上昇。前日に１０％近い急落となった韓国株が大幅反発。