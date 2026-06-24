ユーロ圏１０年債利回り格差仏７６、伊７３ｂｐとやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%） ドイツ2.901 フランス3.663（+76） イタリア3.63（+73） スペイン3.373（+47） オランダ3.016（+12） ギリシャ3.589（+69） ポルトガル3.27（+37） ベルギー3.46（+56） オーストリア3.148（+25） アイルランド3.066（+