2024年7月、高知市長浜小学校の児童が中学校で行われた水泳授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われている元担任の初公判が6月24日高知地裁で開かれ、担任は起訴内容を全面的に認めました。業務上過失致死の罪に問われているのは、長浜小学校4年生の担任で元教員の野村由希子被告（58歳）です。起訴内容などによりますと、野村被告はすでに有罪判決を受けた校長や教員などとともに2024年7月5日、南海中学校の