◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)ドジャースはツインズを12-3で下して2連勝。チームの大黒柱であるフレディ・フリーマン選手がチームの強さについて語りました。昨季はワールドシリーズ連覇を果たし、今季も前日が50勝一番乗りで、メジャー最高勝率をマークしているドジャース。この日は17安打12得点で圧倒。中軸を担う36歳のフリーマン選手は、2本のタイムリーを含む3安打2打点1四球の活躍で