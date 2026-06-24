元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する木佐彩子（５４）が、５５歳の誕生日（５月２６日）を、親しい友人に祝ってもらったことを２４日付のＳＮＳで明かした。「久しぶりに”笑いの会”のメンバーで集まり楽し過ぎるひとときを過ごしましたぁ」とヴァイオリニスト・高嶋ちさ子、中山秀征の妻で元宝塚（１９９７年３月退団）の白城あやか、元プロ野球選手、清原和博氏の元妻でモデル・亜希と笑顔の写真をアップ