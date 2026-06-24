テノール歌手の秋川雅史（５８）が２４日、大阪市で「千の風になって」２０周年記念コンサート（９月５日、神戸新聞松方ホール、１０月２４日、大阪・住友生命いずみホール）の取材会に出席した。２００５年のアルバム「威風堂々」に収録された「千の風になって」が話題を呼び、翌年にシングルで発売。ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場し、クラシック歌手として史上初のオリコンシングルチャート１位を獲得。１３０万枚を売り上げるな