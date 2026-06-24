「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２４日、鳴門）菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が２日目４Ｒで痛恨のＦ。「（Ｓは）速いと思って上体を起こしたけど、レバーを放らないと決めていたので…」と地元ＳＧ開催のプレッシャーに負けない攻めの気持ちが裏目に出た。「気持ちの持ち方が前のめり過ぎた。応援してくださる方がたくさんいたので、期待に応えられなかった」と話した。前期末の４月大村で非常識Ｆを切っており