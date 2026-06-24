「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２４日、鳴門）雨の中で予選２日目が行われた。２日目もギアケースの交換で激変した選手が多数いた。初日１着発進だった守田俊介（５０）＝滋賀・７４期・Ａ１＝もその一人。３Ｒを５号艇で３着。「コンディションの違いはあるけど、ギアケースを替えて初日より上積みはあった。Ｓする時の不安がなくなった。展示では乗りやすくなかったが、本番の乗り味は悪くなかった。出足は半信半疑やけ