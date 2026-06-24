タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の長友佑都（39）との「結婚式記念日」を迎えたことを報告し、9年前の結婚式でのウエディング2ショットを披露した。【写真】「すてき 憧れる〜」和装姿で“手ハート”ポーズを決める平愛梨＆長友佑都の2ショット平は「結婚式記念日 丸9年！」と切り出し、和装・洋装それぞれのウエディングショットを公開。和装では2人で仲良く“手ハート”ポーズ