「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２４日、鳴門）渡辺和将（３６）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が２日目９Ｒでコンマ０１と気迫のＳからまくって今節初白星。「初日とペラの中身が変わって比較はできないけど進んでいるし、こっちの方向でいいと思う」ペラのリニューアルに成功した。「初日は伸びはいいけど出足が…だったけど、今は伸びも出足もいいし、回ってからの押し感もある」と好感触。コンマ０１のドッキリＳにも「水