27日に開幕を迎える「第2回小倉競馬」のPRで、小倉競馬2026アンバサダー・HKT48の市村愛里とターフィーくんがスポニチ西部総局を訪れた。7月19日までの土日で4週計8日間の開催。サマーシリーズの2重賞が組まれており、G3北九州記念が行われる7月5日は相武紗季、最終日となる19日のG3小倉記念には佐野晶哉（Aぇ！group）が来場し、トークショーおよび表彰式プレゼンターを務める。市村は「ビギナーや家族で楽しめるイベントが