6月24日、山形ワイヴァンズは、村上慎也と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 福岡県出身で35歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。県立小林高校から九州共立大学へと進学し、2013－14シーズンに浜松東三河フェニックス（現：三遠ネオフェニックス）でトップリーグデビューした。2014－15シーズンからは福島ファイヤーボンズで