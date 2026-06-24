Number_iの平野紫耀とGOT7のJackson Wang（ジャクソン・ワン）がフランス・パリで開催された、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の2027年春夏メンズコレクションショーで再会。ハグする姿がキャッチされ、ファンの大きな注目を集めている。 【写真】①平野紫耀とジャクソン・ワンの熱い再会のハグ ②2026秋冬メンズコレクションでの再会ショット（5枚目）③2025年のショーでは、ジャクソン・ワンが平