【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YEONJUNは6月24日、TOMORROW X TOGETHER公式SNSを通じて2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』の写真と映像を公開。全3種のテーマを展開する予定で、タイトル曲「Ice Cream」から着想を得た「THEME 2」を最初にリリースした。 ■飾らないYEONJUNのリラックスした雰囲気 公開された写真は、冷たいアイスクリームを急いで食べたときに感じる刺激的な痛み（Brain Fr